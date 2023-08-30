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"СЭ": "Лион" предлагает "Динамо" 8 миллионов евро и бонусы за Фомина

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По данным СМИ, полузащитник московского "Динамо" Даниил Фомин может стать игроком французского "Лиона".
Фото: РПЛ
Французский "Лион" проявляет предметный трансферный интерес к 26-летнему полузащитнику московского "Динамо" Даниилу Фомину, сообщают СМИ. По данным источника, "ткачи" готовы предложить за футболиста трансферную компенсацию в размере 8 миллионов евро, а также бонусы и процент с дальнейшей перепродажи.

В текущем сезоне Фомин принял участие в 8 матчах "Динамо" во всех турнирах, забил 1 гол и выполнил 1 результативный пас. Его трансферная стоимость по оценке аналитического портала Transfermarkt составляет 8 миллионов евро, контракт хавбека с бело-голубыми действует до июня 2025 года.

Источник: "СЭ"


Лига 1 Динамо Лион Фомин Российские трансферы
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