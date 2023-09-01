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Агент Барриоса: мы вели переговоры с другими командами, но игрок и "Зенит" приняли решение продолжить сотрудничество

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Агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника "Зенита" Вильмара Барриоса, рассказал, почему его клиент принял решение продлить контракт с российским клубом.
Фото: ФК "Зенит"
"Мы вели переговоры с несколькими клубами, которые заинтересованы в Вильмаре. Однако, игрок и "Зенит" приняли решение продолжать сотрудничество", — сказал Поссо.

29-летний Барриос стал игроком "Зенита" в феврале 2019 года, перейдя из аргентинской команды "Бока Хуниорс" за 15 миллионов евро. С тех пор полузащитник в 156 матчах за российскую команду забил три гола и отдал пять результативных передач. Новое соглашение между сторонами рассчитано до 2027 года.

Источник: Sport24.


Барриос Зенит
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