"Мы вели переговоры с несколькими клубами, которые заинтересованы в Вильмаре. Однако, игрок и "Зенит" приняли решение продолжать сотрудничество", — сказал Поссо.
29-летний Барриос стал игроком "Зенита" в феврале 2019 года, перейдя из аргентинской команды "Бока Хуниорс" за 15 миллионов евро. С тех пор полузащитник в 156 матчах за российскую команду забил три гола и отдал пять результативных передач. Новое соглашение между сторонами рассчитано до 2027 года.
Источник: Sport24.
Агент Барриоса: мы вели переговоры с другими командами, но игрок и "Зенит" приняли решение продолжить сотрудничество
Агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника "Зенита" Вильмара Барриоса, рассказал, почему его клиент принял решение продлить контракт с российским клубом.
Фото: ФК "Зенит"