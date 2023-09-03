– Сейчас очень интересно посмотреть на "Зенит", потому что команда проехала и не заметила присутствие "Урала", крупно выиграв со счетом 4:0. Вопрос в том, когда "Зенит" начнет снова пробуксовывать в играх с грандами. От ЦСКА очень многое зависит. Предполагаю, что у "Зенита" сейчас то состояние, когда возможно вытаскивать кирпичики из этого фундамента.
ЦСКА – та команда, которая может попробовать покачать эту ситуацию. ЦСКА может сделать все для того, чтобы "Зенит" не закрепился наверху, – предположил Губерниев в прямом эфире телеканала "Матч ТВ".
Ремейк матча за Суперкубок России между чемпионом и серебряным призером РПЛ прошлого сезона состоится сегодня, 3 сентября, на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве. Игра между ЦСКА и "Зенитом" пройдет в рамках 7-го тура чемпионата страны. Стартовый свисток сочинца Павла Кукуяна раздастся в 17:30 по мск. "Зенит" замыкает тройку лидеров таблицы, имея на счету 13 очков и отставая на 4 очка от лидирующего "Краснодара". При этом команда Сергея Семака провела на одну игру меньше и может вплотную приблизиться к "быкам" в случае выездной победы над ЦСКА. "Армейцы" с 10 очками идут шестыми в чемпионате страны.
Губерниев: у "Зенита" сейчас то состояние, когда возможно вытаскивать кирпичики из этого фундамента
Известный ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от центрального матча воскресного игрового дня РПЛ между ЦСКА и "Зенитом".
Фото: "Матч ТВ"