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Федотов - о ничьей с "Зенитом": ЦСКА есть над чем работать. Лопаты бросать не собираемся

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал результат матча 7-го тура РПЛ против "Зенита" (1:1).
Фото: "СЭ"
"Несмотря на все сложности и трудности, могли набрать больше очков... Сегодня была прекрасная атмосфера на стадионе. Но нам есть над чем работать. Лопаты бросать не собираемся", - цитирует Федотова "Матч ТВ".

Матч 7-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА - "Зенит" завершился со счетом 1:1. На гол нападающего "армейцев" Антона Заболотного в дебюте встречи петербуржцы ответили точным ударом защитника Дугласа Сантоса на 88-й минуте. "Сине-бело-голубые" занимают на данный момент второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. ЦСКА с 11 баллами располагается на 7-й строчке.


Федотов ЦСКА Зенит
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