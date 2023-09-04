"Были полностью уверены, что Капишаба полетит в одном самолете с Келлвеном. Это центральный защитник, но все быстро свернулось. Мы в поисках, надеемся. Усиление необходимо", — сказал Федотов.
Ранее сообщалось, что переход 26-летнего бразильского футболиста был сорван из головного офиса Ред Булла. Клубы полностью согласовали трансфер, и Капишаба уже должен быть стать новичком ЦСКА.
Сейчас ЦСКА располагается в РПЛ на седьмой строчке в турнирной таблице.
Источник: РИА Новости.
Федотов: ЦСКА был уверен, что Капишаба полетит в одном самолете с Келлвеном. Все быстро свернулось
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о срыве трансфера защитника "РБ Брагантино" Жуниньо Капишабы.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"