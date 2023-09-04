Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тюмень
17:00
Арсенал ТулаНе начат
П1 2.28X 3.45П2 3.1
Родина
19:30
ТорпедоНе начат
П1 2.09X 3.5П2 3.5
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Федотов: ЦСКА был уверен, что Капишаба полетит в одном самолете с Келлвеном. Все быстро свернулось

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о срыве трансфера защитника "РБ Брагантино" Жуниньо Капишабы.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
"Были полностью уверены, что Капишаба полетит в одном самолете с Келлвеном. Это центральный защитник, но все быстро свернулось. Мы в поисках, надеемся. Усиление необходимо", — сказал Федотов.

Ранее сообщалось, что переход 26-летнего бразильского футболиста был сорван из головного офиса Ред Булла. Клубы полностью согласовали трансфер, и Капишаба уже должен быть стать новичком ЦСКА.

Сейчас ЦСКА располагается в РПЛ на седьмой строчке в турнирной таблице.

Источник: РИА Новости.


Федотов ЦСКА Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится