"У команды все нормально с желанием играть и самоотдачей. Мотивировать надо тренера к становлению стабилизации состава. Как? Фотографию Черчесова повесить в раздевалке", — сказала Салихова.
Отметим, что сейчас Станислав Черчесов находится без работы, поэтому многие эксперты считают, что бывший главный тренер сборной России является одним из главных претендентов на аналогичный пост в "Спартаке", если испанский специалист будет уволен. Красно-белые не могут победить в РПЛ четыре матча подряд.
Источник: Metaratings.
Салихова: как мотивировать Абаскаля? Фотографию Черчесова повесить в раздевалке
Зарема Салихова рассказала, как следует мотивировать тренерский штаб Гильермо Абаскаля в "Спартаке".
Фото: AFP 2023 / INA FASSBENDER