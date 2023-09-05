Матчи Скрыть

 Реклама лига ставок Сделать ставку

Салихова: как мотивировать Абаскаля? Фотографию Черчесова повесить в раздевалке

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Зарема Салихова рассказала, как следует мотивировать тренерский штаб Гильермо Абаскаля в "Спартаке".
Фото: AFP 2023 / INA FASSBENDER
"У команды все нормально с желанием играть и самоотдачей. Мотивировать надо тренера к становлению стабилизации состава. Как? Фотографию Черчесова повесить в раздевалке", — сказала Салихова.

Отметим, что сейчас Станислав Черчесов находится без работы, поэтому многие эксперты считают, что бывший главный тренер сборной России является одним из главных претендентов на аналогичный пост в "Спартаке", если испанский специалист будет уволен. Красно-белые не могут победить в РПЛ четыре матча подряд.

Источник: Metaratings.


Салихова Абаскаль Черчесов Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 9
  • Нравится
  • -5
  • Не нравится