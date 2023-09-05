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Карпукас: всерьез слова Захаряна про Европу воспринимать не буду. Мне подходит Италия? Мне ближе Испания

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Полузащитник "Локомотива" Артём Карпукас отреагировал на слова хавбека "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна. Вундеркинд заявил, что Карпукас может заиграть в Италии.
Фото: ФК "Локомотив"
"Читал слова Захаряна о том, что, по его мнению, я могу заиграть в Европе. Это, конечно, приятно, но всерьез не буду воспринимать. Мне больше подходит итальянский чемпионат? Мне ближе Испания", — сказал Карпукас.

21-летний Карпукас — воспитанник академии железнодорожников. В нынешнем сезоне спортсмен принял участие в 10 матчах, в которых не отметился результативными действиями. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2027 года.

Источник: Sport24.


Карпукас Захарян Реал Сосьедад Ла Лига Серия А Российские трансферы
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