"Читал слова Захаряна о том, что, по его мнению, я могу заиграть в Европе. Это, конечно, приятно, но всерьез не буду воспринимать. Мне больше подходит итальянский чемпионат? Мне ближе Испания", — сказал Карпукас.
21-летний Карпукас — воспитанник академии железнодорожников. В нынешнем сезоне спортсмен принял участие в 10 матчах, в которых не отметился результативными действиями. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2027 года.
Источник: Sport24.
Карпукас: всерьез слова Захаряна про Европу воспринимать не буду. Мне подходит Италия? Мне ближе Испания
Полузащитник "Локомотива" Артём Карпукас отреагировал на слова хавбека "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна. Вундеркинд заявил, что Карпукас может заиграть в Италии.
Фото: ФК "Локомотив"