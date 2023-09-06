- Есть ли у меня в будущем цель сыграть за сборную России? Думаю, слишком рано об этом говорить и что-то загадывать. Слишком рано. Но всякое может быть. Хотелось бы мне этого? Да. Почему бы и нет?
Напомним, ранее бразильский защитник "Крыльев Советов" Фернандо Костанца говорил, что хочет получить российское гражданство.
Футболист выступает за самарский клуб с января прошлого года. На счету 24-летнего правого защитника 6 забитых голов и 1 результативныая передача в 38 матчах за "Крылья Советов".
Источник: "Матч ТВ"
Бразильский защитник "Крыльев Советов" Костанца: хотелось бы мне сыграть за сборную России? Да, почему бы и нет
Защитник "Крыльев Советов" Фернандо Костанца рассказал о желании сыграть за сборную России.
Фото: ФК "Крылья Советов"