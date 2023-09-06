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Бразильский защитник "Крыльев Советов" Костанца: хотелось бы мне сыграть за сборную России? Да, почему бы и нет

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Защитник "Крыльев Советов" Фернандо Костанца рассказал о желании сыграть за сборную России.
Фото: ФК "Крылья Советов"
- Есть ли у меня в будущем цель сыграть за сборную России? Думаю, слишком рано об этом говорить и что-то загадывать. Слишком рано. Но всякое может быть. Хотелось бы мне этого? Да. Почему бы и нет?

Напомним, ранее бразильский защитник "Крыльев Советов" Фернандо Костанца говорил, что хочет получить российское гражданство.

Футболист выступает за самарский клуб с января прошлого года. На счету 24-летнего правого защитника 6 забитых голов и 1 результативныая передача в 38 матчах за "Крылья Советов".

Источник: "Матч ТВ"


Костанца Крылья Советов Сборная России
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