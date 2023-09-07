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Балахнин: у "Ростова" — кризис идей. Команде надо меняться

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Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин согласился, что у донской команды намечается кризис идей.
Фото: РИА Новости / Алексей Куденко
"Можно ли отметить, что у "Ростова" намечается кризис идей? Отчасти это справедливое замечание. "Ростову" надо меняться, потому что все соперники уже знакомы с характерным стилем команды. Противники начинают справляться с сильными сторонами клуба", — сказал Балахнин.

Валерий Карпин работает в донском клубе с декабря 2017 года. С августа 2021 по март 2022 года специалист работал отдельно в сборной России, однако затем начал совмещать эти посты. В нынешнем сезоне жёлто-синие набрали лишь семь очков в семи турах чемпионата страны по футболу и занимают в турнирной таблице 11-е место.

Источник: "Евро-Футбол.Ру".


Ростов Балахнин Карпин
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