"Можно ли отметить, что у "Ростова" намечается кризис идей? Отчасти это справедливое замечание. "Ростову" надо меняться, потому что все соперники уже знакомы с характерным стилем команды. Противники начинают справляться с сильными сторонами клуба", — сказал Балахнин.
Валерий Карпин работает в донском клубе с декабря 2017 года. С августа 2021 по март 2022 года специалист работал отдельно в сборной России, однако затем начал совмещать эти посты. В нынешнем сезоне жёлто-синие набрали лишь семь очков в семи турах чемпионата страны по футболу и занимают в турнирной таблице 11-е место.
Источник: "Евро-Футбол.Ру".
Балахнин: у "Ростова" — кризис идей. Команде надо меняться
Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин согласился, что у донской команды намечается кризис идей.
Фото: РИА Новости / Алексей Куденко