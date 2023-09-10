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Спортдир "Оренбурга": отказались от Гайча. Тяжелая история по финансам

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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев объяснил, почему команда отказалась от аренды нападающего ЦСКА Адольфо Гайча.
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
"История с Гайчем закрыта, мы взяли Куэро. Рассматривали кандидатуру Адольфо, но там для нас тяжелая история по финансам", — сказал Андреев.

24-летний аргентинец в нынешнем сезоне принял участие в семи матчах, в которых отдал результативную передачу. Его соглашение с армейцами до конца 2025 года.

Источник: "РБ Спорт".


Андреев Оренбург Гайч
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