"Марио в ЦСКА отлично приняли, он хорошо зарабатывал, но, видимо, у него были мотивы, которые заставили уехать в "Зенит". Если сказать по-честному, в то время, когда я выступал в России, футболисты играли за клуб, за эмблему. Сейчас время изменилось. Народ в основном играет за деньги", — сказал Робсон.
48-летний Робсон выступал за московскую команду с 1997 по 2001 год. За это время бразильский форвард в 147 матчах забил 41 гол и отдал 24 результативные передачи. Вместе с красно-белыми Робсон выиграть пять титулов чемпионов России.
32-летний Фернандес, который 10 лет провёл в составе ЦСКА, летом 2023 года, после сезонного выступления за "Интернасьонал", принял решение вернуться в Россию. Футболист и его агент не сумели договориться с армейцами, поэтому приняли решение перейти в стан действующего чемпиона России.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Робсон — о Фернандесе в "Зените": в мое время футболисты в России играли за клуб, а сейчас в основном за деньги
Бывший нападающий "Спартака" Робсон прокомментировал переход своего соотечественника Марио Фернандеса в "Зенит".
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ