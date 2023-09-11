– Признаться, я не сторонник частых тренерских перестановок и дал бы поработать Абаскалю как минимум до конца первого круга чемпионата. Но вполне очевидно, что Станислав Саламович сейчас первый выбор на пост главного тренера на замену испанцу. Его результаты говорят сами за себя: успех со сборной России на домашнем чемпионате мира, добытые чемпионские титулы в Польше и Венгрии. Это сильный менеджер, который сможет наладить в том числе игру линии обороны. Видно, что с футболистами надо работать тщательнее.
39-летний Гильермо Абаскаль является главным тренером московского "Спартака" с июня 2022 года. Действующий контракт испанского специалиста с российским клубом истекает летом 2025 года.
60-летний Станислав Черчесов в настоящее время находится без клуба. Его последняя команда – венгерский "Ференцварош". Стан "зеленых орлов" российский специалист покинул два месяца назад. Примечательно, что Станислав Саламович ранее уже работал в московском "Спартаке". Он руководил красно-белыми в июле 2007 года. В августе 2008 года Черчесов покинул должность главного тренера столичного клуба.
Московский "Спартак" после семи туров Российской Премьер-Лиги имеет на своем счету десять набранных очков. Подопечные Гильермо Абаскаля располагаются на девятом месте в турнирной таблице. Отметим, что уже в четырех подряд матчах РПЛ красно-белые не могут набрать три балла.
Источник: RT
Кечинов: Черчесов сейчас первый выбор на замену Абаскалю в "Спартаке"
Экс-футболист московского "Спартака" Валерий Кечинов назвал имя специалиста, который смог бы заменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера красно-белых.
Фото: РИА Новости