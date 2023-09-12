– Фразу Слуцкого про то, что я туповат, с ним и Дзюбой не обсуждал. Просто спросил: "Вы чего, обалдели?" (смеется). Артем сказал, что они с юмором. Но я понимаю цель программы, поэтому спокойно отношусь. Некоторые их выпуски я смотрю, с Димкой Тарасовым вот смотрел. Юмор нормальный, посмеяться можно. Пойду ли, если позовут? Нет, думаю, они меня задушат, – цитирует Баринова "Чемпионат".
Накануне, 11 сентября, Дмитрию Баринову исполнилось 27 лет. В стартовавшем сезоне капитан "Локомотива" сыграл все 7 матчей в чемпионате России, забив единственный гол и получив 2 желтые карточки. Контракт полузащитника с "железнодорожниками" рассчитан до конца сезона-2025/26. Баринов также провел 15 игр в майке национальной сборной России, не отметившись результативными действиями.
В текущее трансферное окно сообщалось о переговорах между "Локомотивом" и турецким "Бешикташем" по поводу возможного трансфера 27-летнего футболиста. Однако сторонам не удалось договориться по финансовым условиям сделки. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Баринова в 8 млн евро.
Баринов – об оскорбительных словах Слуцкого: спросил у Дзюбы: "Вы чего, обалдели?"
Капитан "Локомотива" и полузащитник сборной России Дмитрий Баринов признался, что сказал своему одноклубнику Артему Дзюбе после оскорбительных слов в свой адрес от бывшего тренера "Рубина" Леонида Слуцкого.
Фото: ФК "Локомотив"