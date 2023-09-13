"Хорошо ощущалось лидерство Александра Головина, потому что человек спокоен, видно, что играет во Франции, в Европе. Он, наверное, является одним из опытных футболистов, — сказал Глебов.
27-летний Головин выступает за французскую команду с 2018 года. В четырёх матчах чемпионата Франции нынешнего сезона у спортсмена один забитый мяч. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.
Источник: ТАСС.
Глебов: хорошо ощущалось лидерство Александра Головина. Видно, что играет в Европе
Полузащитник сборной России Данил Глебов высказался о хавбеке национальной команды Александре Головине.
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