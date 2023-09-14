"Сейчас он работает, и мы видим, с каким настроением и рвением он помогает команде добиваться результата. Наказание? Он извинился. В том числе есть рычаги финансовые, когда футболист платит штраф за то, что он нарушил регламент сбора команды и подготовки", — сказал Тимощук.
Отметим, что 25-летний бразильский спортсмен пропустил всю предсезонную подготовку команды, готовясь к сезону в родной стране. Сообщалось, что футболист задержался в Бразилии из-за событий в семье, а также из-за желания сменить клуб в летнее трансферное окно. Однако новая команда найдена не была.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Тимощук: мы видим, с каким настроением Вендел помогает "Зениту". Он извинился и заплатил штраф
Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук высказался о полузащитнике команды Венделе.
Фото: ФК "Зенит"