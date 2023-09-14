По сведениям источника, в подписании 26-летнего сербского футболиста заинтересован лично главный тренер казанской команды Рашид Рахимов. Сумма трансфера должна составить свыше 1,5 миллиона евро.
Ранджелович стал игроком "Олимпиакоса" в 2018 году. В минувшем сезоне полузащитник выступал на правах аренды за "Урал" из Екатеринбурга, где в 28 матчах забил три гола и отдал четыре результативные передачи.
Источник: "Чемпионат".
"Чемпионат": "Рубин" подписывает экс-игрока "Урала" Ранджеловича за 1,5 миллиона евро
Полузащитник "Олимпиакоса" Лазар Ранджелович станет игроком "Рубина".
Фото: ФК "Урал"