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"Чемпионат": "Рубин" подписывает экс-игрока "Урала" Ранджеловича за 1,5 миллиона евро

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Полузащитник "Олимпиакоса" Лазар Ранджелович станет игроком "Рубина".
Фото: ФК "Урал"
По сведениям источника, в подписании 26-летнего сербского футболиста заинтересован лично главный тренер казанской команды Рашид Рахимов. Сумма трансфера должна составить свыше 1,5 миллиона евро.

Ранджелович стал игроком "Олимпиакоса" в 2018 году. В минувшем сезоне полузащитник выступал на правах аренды за "Урал" из Екатеринбурга, где в 28 матчах забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Источник: "Чемпионат".


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