"Мой агент говорил о таком варианте, но в итоге ничего не произошло. ЦСКА не связался с "Крыльями", интерес был не такой серьезный. Возможно, просто узнавали информацию обо мне", - цитирует Бейла "РИА Новости".
Напомним, ранее в ЦСКА опровергали интерес к защитнику "Крыльев Советов" Гленну Бейлу.
28-летний нидерландский футболист защищает цвета самарского клуба с лета 2021 года. В этом сезоне он принял участие в 9 матчах во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с самарцами рассчитан до 30 июня 2025 года.
Бейл - об интересе ЦСКА: агент говорил о таком варианте, но они не связывались с "Крыльями Советов"
Защитник "Крыльев Советов" Гленн Бейл призналсся, что им интересовался московский ЦСКА.
Фото: РПЛ