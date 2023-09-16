Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
ЦСКА
2 - 2 2 2
Крылья СоветовЗавершен
Ахмат
16:30
КраснодарНе начат
Спартак
19:00
СочиНе начат
Балтика
21:15
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
КАМАЗ
17:00
НефтехимикНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вулверхэмптон
1 - 1 1 1
Ливерпуль2 тайм
Тоттенхэм
17:00
ШеффилдНе начат
Астон Вилла
17:00
Кристал ПэласНе начат
Вест Хэм
17:00
Манчестер СитиНе начат
Манчестер Юнайтед
17:00
Брайтон энд ХоувНе начат
Фулхэм
17:00
Лутон ТаунНе начат
Ньюкасл
19:30
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Атлетик
0 - 0 0 0
КадисПерерыв
Валенсия
17:15
АтлетикоНе начат
Сельта
19:30
МальоркаНе начат
Барселона
22:00
БетисНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ювентус
0 - 0 0 0
Лацио1 тайм
Интер
19:00
МиланНе начат
Дженоа
21:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрайбург
16:30
Боруссия ДНе начат
Майнц
16:30
ШтутгартНе начат
Вольфсбург
16:30
УнионНе начат
РБ Лейпциг
16:30
АугсбургНе начат
Кёльн
16:30
ХоффенхаймНе начат
Бохум
19:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ренн
18:00
ЛилльНе начат
Ланс
22:00
МетцНе начат

Бейл - об интересе ЦСКА: агент говорил о таком варианте, но они не связывались с "Крыльями Советов"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Крыльев Советов" Гленн Бейл призналсся, что им интересовался московский ЦСКА.
Фото: РПЛ
"Мой агент говорил о таком варианте, но в итоге ничего не произошло. ЦСКА не связался с "Крыльями", интерес был не такой серьезный. Возможно, просто узнавали информацию обо мне", - цитирует Бейла "РИА Новости".

Напомним, ранее в ЦСКА опровергали интерес к защитнику "Крыльев Советов" Гленну Бейлу.

28-летний нидерландский футболист защищает цвета самарского клуба с лета 2021 года. В этом сезоне он принял участие в 9 матчах во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с самарцами рассчитан до 30 июня 2025 года.


Бейл Г Крылья Советов ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится