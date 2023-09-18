"Наверное, если мы так сильно расстроены результатом матча, то правильная психология становится у команды. Наверное, по тем моментам, которые создали, мы должны были выиграть, но реализация была не на должном уровне", — отметил Гончаренко.
Белорусский специалист работает в команде из Екатеринбурга с августа 2022 года, это его второй заход в команду. Ранее он работал в ней с июля по сентябрь 2015 года. В нынешнем сезоне "Урал", набравший 14 очков, занимает в турнирной таблице пятое место.
Источник: пресс-служба "Урала".
Гончаренко: если "Урал" сильно расстроен ничьей с "Факелом", то у команды становится правильная психология
Главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко отметил психологию команды после ничьей с "Факелом" (0:0) в восьмом туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"