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Терентьев — о матче с ЦСКА: слишком низко сели в оборону. Надо было выше встречать соперника

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Защитник "Ростова" Денис Терентьев высказался по итогам матча с ЦСКА (3:3) в 9-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
"Забили два мяча. Как мне кажется, сели слишком низко в оборону. Надо было выше встречать соперника. А мы сильно сели", — сказал Терентьев.

Спортсмен заявил, что ему не было сложно играть в темпе, который поставил "Ростов" в матче с ЦСКА, так как донская команда тренирует такой выход из обороны на тренировках. Защитник заявил, что ему понравился матч, но не результат, так как "Ростову" нужно набирать больше очков.

Источник: "РБ Спорт".


Терентьев
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