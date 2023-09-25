"Забили два мяча. Как мне кажется, сели слишком низко в оборону. Надо было выше встречать соперника. А мы сильно сели", — сказал Терентьев.
Спортсмен заявил, что ему не было сложно играть в темпе, который поставил "Ростов" в матче с ЦСКА, так как донская команда тренирует такой выход из обороны на тренировках. Защитник заявил, что ему понравился матч, но не результат, так как "Ростову" нужно набирать больше очков.
Источник: "РБ Спорт".
Терентьев — о матче с ЦСКА: слишком низко сели в оборону. Надо было выше встречать соперника
Защитник "Ростова" Денис Терентьев высказался по итогам матча с ЦСКА (3:3) в 9-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"