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"РБК Спорт": "Спартак" не хочет расставаться с Абаскалем, чтобы не платить компенсацию

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Судьба главного тренера Гильермо Абаскаля в "Спартаке" по-прежнему под вопросом.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
По сведениям источника, за сохранение специалиста в московской команде выступают генеральный директор Олег Малышев и спортивный директор Пол Эшуорт. Сообщается, что увольнение Абаскаля всё равно возможно, в таком случае в "Спартаке" могут начаться тотальные изменения в спортивном блоке.

Также в "Спартаке" не желают расставаться с тренером, чтобы не выплачивать ему компенсацию.

Источник: "РБК Спорт".


Спартак Эшуорт Малышев Абаскаль
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