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Абаев: когда пришел Семин, стало понятно, что у меня нет шансом быть первым номером в "Локо"

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Бывший вратарь "Локомотива" Илья Абаев вспомнил, как понял тот факт, что ему не суждено стать первым номером московской команды.
Фото: РИА Новости / Алексей Куденко
"Когда пришел Палыч, стало понятно, что у меня нет шансов стать первым. Он прямо сказал: "Играть будет Гиля", — сказал Абаев.

Спортсмен вспомнил, что за три месяца до истечения контракта с московской командой принял решение отправиться на правах аренды в "Краснодар". Однако Юрия Сёмина он вспоминает добрым словом, заявляя, что специалист хорошо разбирается в игроках и отлично их мотивирует.

Источник: Sport24.


Абаев Семин Локомотив
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