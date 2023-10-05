"Когда пришел Палыч, стало понятно, что у меня нет шансов стать первым. Он прямо сказал: "Играть будет Гиля", — сказал Абаев.
Спортсмен вспомнил, что за три месяца до истечения контракта с московской командой принял решение отправиться на правах аренды в "Краснодар". Однако Юрия Сёмина он вспоминает добрым словом, заявляя, что специалист хорошо разбирается в игроках и отлично их мотивирует.
Источник: Sport24.
Абаев: когда пришел Семин, стало понятно, что у меня нет шансом быть первым номером в "Локо"
Бывший вратарь "Локомотива" Илья Абаев вспомнил, как понял тот факт, что ему не суждено стать первым номером московской команды.
Фото: РИА Новости / Алексей Куденко