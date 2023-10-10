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Сборная Камеруна добралась до Москвы, чтобы сыграть с Россией

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Сборная Камеруна по футболу прилетела в Москву, чтобы сыграть с национальной командой из России.
Фото: "СЭ"
Сборная Камеруна прилетела во вторник вечером. Как сообщает, источник африканская команда прибыла чуть позже, чем планировалось. Рейс из Стамбула в Москву был задержан на два часа.

Сборная России сыграет с Камеруном уже завтра. Матч пройдет в Москве на "ВТБ Арене" в 19:00. После Камеруна Россию будет ждать Кения. Сборные стран сыграют в Турции. Встреча пройдет на стадионе отеля 16 октября в 19:00.

Источник: "Матч ТВ".


Сборная России Сборная Камеруна
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