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Быстров: Абаскалю не удалось наладить атмосферу в "Спартаке"

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Бывший полузащитник сборной России и "Зенита" Владимир Быстров оценил работу нынешнего главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля.
Фото: "Матч ТВ"
"Абаскалю пока не удалось наладить атмосферу в команде и создать единый костяк, который за него будет биться — это факт", — сказал Быстров в эфире "Матч ТВ".

Сейчас "Спартак" идет шестым турнирной таблице РПЛ. Команда испанца набрала 17 очков в 11 матчах. В СМИ есть множество слухов о возможном увольнении Гильермо Абаскаля из-за неудовлетворительных результатов "народной" команды.

В прошлом сезоне под руководством Абаскаля "Спартак" занял третье место в РПЛ.


Быстров Спартак Абаскаль
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