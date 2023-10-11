"Абаскалю пока не удалось наладить атмосферу в команде и создать единый костяк, который за него будет биться — это факт", — сказал Быстров в эфире "Матч ТВ".
Сейчас "Спартак" идет шестым турнирной таблице РПЛ. Команда испанца набрала 17 очков в 11 матчах. В СМИ есть множество слухов о возможном увольнении Гильермо Абаскаля из-за неудовлетворительных результатов "народной" команды.
В прошлом сезоне под руководством Абаскаля "Спартак" занял третье место в РПЛ.
Быстров: Абаскалю не удалось наладить атмосферу в "Спартаке"
Бывший полузащитник сборной России и "Зенита" Владимир Быстров оценил работу нынешнего главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля.
Фото: "Матч ТВ"