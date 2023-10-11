"Такое длительное отсутствие на поле действительно было сложным моментом как в жизненном, так и в профессиональном плане. Поэтому очень благодарен всем, кто помог пройти этот путь. Это и мои родные, и партнеры по команде, тренерский и медицинский штабы", — передает слова Родригао "Матч ТВ".
Родригао получил травму еще в мае. 24 сентября защитник впервые вышел на поле после повреждения в матче "Зенит" — "Локомотив" (1:2).
За "Зенит" Родригао сыграл 30 матчей за 2 сезона. В составе петербуржцев бразилец оформил 1 гол. Вместе с сине-бело-голубымии Родригао 1 раз выиграл чемпионат России.
Родригао: такая длительная травма действительно была сложным моментом в моей жизни
Футболист "Зенита" Родригао рассказал о своих ощущениях после восстановления после травмы.
Фото: ФК "Зенит"