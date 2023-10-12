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Соболев – о минимальной победе над сборной Камеруна: могли забивать больше

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Форвард сборной России Александр Соболев высказался о победе национальной команды над Камеруном (1:0) в товарищеском матче.
Фото: ФК "Спартак"
— Если оценивать сборную, могли забивать больше, хорошая игра. У Камеруна тоже были моменты. Была интенсивная игра. Главное — победа. Камерун — самая грозная сборная после отстранений? Лично для меня неважно — Иран, Ирак, Катар, или Камерун. Я всегда настроен играть со всеми.

Напомним, 12 октября в Москве на на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина ("ВТБ Арена") состоялся товарищеский матч с участием сборной России по футболу. Подопечные Валерия Карпина сразились против команды Камеруна. Россияне одержали минимальную викторию (1:0) благодаря голу нападающего ЦСКА Федора Чалова (39 минута). Форвард "Спартака" Александр Соболев вышел на поле во втором тайме и не сумел отметиться баллами за результативность.

Источник: "Матч ТВ"


Соболев Сборная России Сборная Камеруна
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