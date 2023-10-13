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Президент РПЛ Алаев: давно таких эмоций на матче сборной не испытывал. Поздравляю Валеру и его тренерский штаб

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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев поделился эмоциями от просмотра матча сборной России с Камеруном (1:0).
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
"Давно таких эмоций на матче сборной не испытывал — очень понравилось! Хотел бы поздравить всех болельщиков, ребят, но отдельно Валеру и его штаб", — сказал Алаев.

Напомним, сборная России одержала восьмую победу под руководством Валерия Карпина в 14 матчах. Также у команды пять ничьих и поражение от Хорватии (0:1) в игре отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года.

Источник: Sport24.


РПЛ Алаев Сборная России Сборная Камеруна Карпин
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