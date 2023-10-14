"Об уходе из ЦСКА нет речи, Виллиан действительно счастлив в команде", — сказали в агентстве Sferico Sports.
28-летний Роша стал игроком московской команды в 2022 году. В нынешнем сезоне спортсмен принял участие в 14 матчах, в которых отдал одну результативную передачу. Вместе с армейцами бразильский защитник в прошлом сезоне выиграл Кубок России.
Источник: "РБ Спорт".
Представители Роши: об уходе из ЦСКА нет речи
В агентстве Sferico Sports, представляющего интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, заявили, что сейчас не стоит вопрос об уходе футболиста из команды.
Фото: ПФК ЦСКА