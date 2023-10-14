"ЦСКА — из ряда вон выходящий клуб, это огромная структура. С первого дня рад и счастлив тому, что увидел. Меня приняла команда, тут отличный тренерский штаб и переводчик Макс. Могу сказать точно: в ЦСКА все великолепно", — сказал Роша.
Ранее появилась информация, что бразильский футболист хочет покинуть московскую команду, которую он пополнил летом 2022 года. Однако позднее агент игрока и сам Роша опровергли эту информацию. Роша хочет продолжать играть с ЦСКА, с которым выиграл Кубок России.
Источник: Sport24.
Виллиан Роша: ЦСКА — из ряда вон выходящий клуб, здесь все великолепно
Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о московской команде.
Фото: ПФК ЦСКА