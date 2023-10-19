– Думаю, болельщикам не понравилась игра, но это заслуга соперника. Они заставили играть нас в вязкий футбол. Мало индивидуальных действий, — цитирует Талалаева "Матч ТВ".
Напомним, вчера, 18 октября 2023 года, подмосковные "Химки" дома провели матч пятого раунда пути регионов Кубка России по футболу. Подопечные Андрея Талалаева сыграли против "Уфы". "Химки" одержали победу над командой из Башкортостана со счетом 1:0. Единственный мяч в составе подмосковного клуба забил Хетаг Хосонов (с пенальти).
Талалаев – о победе "Химок" над "Уфой": болельщикам не понравилась эта игра
Главный тренер подмосковных "Химок" Андрей Талалаев прокомментировал победу над "Уфой" (1:0) в матче Кубка России по футболу.
Фото: "Матч ТВ"