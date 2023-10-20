"Если ЦСКА пригласит меня, то я с радостью прилечу в Москву, чтобы сыграть в матче и повидаться со старыми друзьями. ЦСКА всегда был важен для меня", — передает слова Дуду Metaratings.
Матч между легендами ЦСКА и "Локомотива" состоится 19 ноября на "РЖД-Арене". Начало в 14:00.
Дуду сыграл за ЦСКА 107 матчей. В них бразилец 10 раз забил мяч в ворота соперников и отдал 10 результативных передач. В составе армейцев футболист стал двукратным чемпионом России.
Дуду: если ЦСКА пригласит меня на матч легенд, то я с радостью прилечу
Экс-игрок ЦСКА Дуду рассказал, что он хочет выступить на матче легенд армейского клуба и "Локомотива".
Фото: "Чемпионат"