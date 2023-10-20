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Спортивный директор "Кайрата": надеемся, в ближайшем будущем вы увидете переходы из нашей команды в "Зенит"

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Спортивный директор "Кайрата" Константин Лежнев высказался о возможных трансферах между алматинцами и "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
"Очень надеемся, что в ближайшем будущем вы увидите переходы не только молодых ребят из "Зенита" в "Кайрат" для получения игровой практики, но и в другую сторону", — передает слова Лежнева "Чемпионат".

"Зенит" и "Кайрат" 14 октября провели товарищеский матч в Казахстане. Встреча завершилась ничьей 2:2.

За "Кайрат" играет воспитанник "Зенита" Дмитрий Сергеев. В то же время за сине-бело-голубых играет Нуралы Алип. Казахстанец является воспитанником алматинского клуба.


Кайрат Зенит
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