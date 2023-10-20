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Канчельскис: пусть "Спартак" больше думает о футболе, чем о разборках

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Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис прокомментировал конфликт тренера Гильермо Абаскаля и нападающего Александра Соболева в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
– "Спартак" уже привык к вниманию в СМИ, хотя на поле они пока мало что показывают. Пусть лучше они больше думают о футболе, чем о разборках и скандалах, — цитирует Канчельскиса Metaratings.

Ранее журналист Иван Карпов заявил о том, что главный тренер московского "Спартака" остался недоволен поведением нападающего красно-белых Александра Соболева, который несколько раз опоздал на командные завтраки. Из-за этого испанец принял решение отстранить форварда от общей группы.

Напомним, московский "Спартак" после 11-ти туров чемпионата России по футболу имеет на счету 17 набранных баллов, занимая шестое место в таблице.


Канчельскис Спартак Абаскаль Соболев
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