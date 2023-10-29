"За счет чего Голенков выигрывает конкуренцию? За счет того, что забивает и делает результативные передачи", — сказал Уткин.
24-летний Голенков в нынешнем сезоне принял участие в 18 матчах, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.
28-летний Комличенко в 12 матчах забил три гола и отдал результативную передачу.
Источник: "РБ Спорт".
Уткин: за счет чего Голенков выигрывает конкуренцию? За счет того, что забивает и делает результативные передачи
Полузащитник "Ростова" Даниил Уткин рассказал, за счёт чего Егор Голенков выигрывает конкуренцию у Николая Комличенко в нападении.
Фото: РИА Новости