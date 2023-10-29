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Уткин: за счет чего Голенков выигрывает конкуренцию? За счет того, что забивает и делает результативные передачи

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Полузащитник "Ростова" Даниил Уткин рассказал, за счёт чего Егор Голенков выигрывает конкуренцию у Николая Комличенко в нападении.
Фото: РИА Новости
"За счет чего Голенков выигрывает конкуренцию? За счет того, что забивает и делает результативные передачи", — сказал Уткин.

24-летний Голенков в нынешнем сезоне принял участие в 18 матчах, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

28-летний Комличенко в 12 матчах забил три гола и отдал результативную передачу.

Источник: "РБ Спорт".


Уткин Комличенко Голенков
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