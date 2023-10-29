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Канчельскис: лихорадка "Спартака" — самое стабильное, что есть в РПЛ

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Бывший футболист "Спартака" Андрей Канчельскис высказался после поражения команды от "Факела" (0:2) в 13-м туре РПЛ.
Фото: личный архив Канчельскиса
"Дело не в поле, а в том, что клуб всегда трясет, нет уверенности что ли. Это ведь повторяется из года в год. Лихорадка "Спартака" — самое стабильное, что есть в РПЛ", — сказал Канчельскис.

Красно-белые начали чемпионат с трёх побед подряд, а затем начали чередовать матчи с набранными очками с поражениями. Таких у "Спартака" к третьему туру накопилось пять. У команды лишь на одно поражение меньше, чем за весь прошлый сезон РПЛ.

Источник: "РБ Спорт".


Канчельскис Спартак Факел
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