"Дело не в поле, а в том, что клуб всегда трясет, нет уверенности что ли. Это ведь повторяется из года в год. Лихорадка "Спартака" — самое стабильное, что есть в РПЛ", — сказал Канчельскис.
Красно-белые начали чемпионат с трёх побед подряд, а затем начали чередовать матчи с набранными очками с поражениями. Таких у "Спартака" к третьему туру накопилось пять. У команды лишь на одно поражение меньше, чем за весь прошлый сезон РПЛ.
Источник: "РБ Спорт".
Канчельскис: лихорадка "Спартака" — самое стабильное, что есть в РПЛ
Бывший футболист "Спартака" Андрей Канчельскис высказался после поражения команды от "Факела" (0:2) в 13-м туре РПЛ.
Фото: личный архив Канчельскиса