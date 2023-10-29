Как сообщает источник, нападающий "Динамо" в матче 12-го тура чемпионата России по футболу с "Локомотивом" получил тяжелую травму. Ему диагностировали перелом большеберцовой кости. В связи с этим форвард оказался в лазарете бело-голубых до конца текущего года.
24-летний Грулев в нынешнем сезоне принял участие в 15 матчах московского "Динамо". Российский нападающий сумел записать на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.
Источник: "СЭ"
"СЭ": нападающий "Динамо" Грулев сломал ногу и выбыл до конца года
Нападающий московского "Динамо" Вячеслав Грулев оказался в лазарете команде до начало 2024 года из-за перелома ноги.
Фото: ФК "Динамо"