- Заговор против "Спартака"? Ничего нет, абсолютно. Это всё вымышлено и надумано. Даже во вчерашнем матче. По общей трансляции понятно, что тяжело разглядеть весь этот эпизод. Но при приближении, что мне сделали, увеличили картинку, ошибки арбитра VAR нет никакой. Это если мы говорим про 11-метровый удар. И второе, я так понимаю, они подали в ЭСК на Безбородова в том плане, что ему подсказал VAR вторую желтую карточку игроку "Спартака". "Спартак" очень много хочет внимания на себя. Им скучно, наверное, стало, и поэтому они начинают ерундой заниматься, - передает слова Федотова Metaratings.ru.
В матче 6 тура группового этапа Пути РПЛ "Спартак" - "Краснодар" (2:3) на 84 минуте был отменен гол с реализованного нападающим красно-белых Александром Соболевым пенальти. Причиной этого стало двойное касание форварда, удар которого зацепил собственную опорную ногу, о чем главному рефери Евгению Буланову подсказал ВАР Павел Шадыханов. После матча главный рефери "Спартака" Гильермо Абаскаль выразил недовольство этим решением, а пресс-служба клуба в отчете о матче назвала этот гол "украденным".
Ранее стало известно, что московский "Спартак" обратился в ЭСК РФС по эпизоду с удалением центрального защитника Срджана Бабича в матче 13 тура Российской премьер-лиги против "Факела" (0:2). По мнению руководства клуба, вторая желтая карточка была предъявлена футболисту по подсказке видеорефери, что является нарушением протокола ВАР.
Экс-арбитр Федотов: "Спартак" много хочет внимания на себя, ерундой занимается. Заговора нет, всё вымышлено и надумано
Экс-рефери РПЛ Игорь Федотов прокомментировал недовольство судейскими решениями со стороны руководства московского "Спартака".
Фото: "Чемпионат"