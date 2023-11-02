– Верю ли я, что футболисты в РПЛ делают ставки? Думаю, да. Знаю, что ставки делают все. Вся Вторая лига в России играет на ставках – это я знаю точно. Что касается РПЛ – не знаю, но, может быть, да, тоже делают. Отмечу, что я не утверждаю, не говорю об этом со 100-процентной уверенностью. Раньше такое было. Насчет Второй лиги я уверен про ставки – там бардак творится, – приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".
В настоящее время Андрей Канчельскис занимает пост генерального директора казахстанского "Тобола". В бытность футболистом он играл в иностранных командах "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Эвертон", "Саутгемптон", "Фиорентина", "Рейнджерс" и "Аль-Хиляль", за который сейчас выступает экс-полузащитник "Зенита" и лучший бомбардир РПЛ сезона-2022/23 Малком. Канчельскис закончил профессиональную игровую карьеру в 2006 году в самарских "Крыльях Советов".
Канчельскис: думаю, футболисты в РПЛ делают ставки. Вся Вторая лига играет на ставках
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о проблемой с игрой на ставках со стороны действующих футболистов российских команд.
Фото: ФК "Навбахор"