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Защитник ЦСКА Дивеев: сыграю ли в этом году? Нет

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Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев подтвердил, что в 2023 году больше не сыграет в официальном матче.
Фото: ПФК ЦСКА
– Сыграю ли в этом году? Нет, – цитирует 24-летнего футболиста Sport24.

В нынешнем сезоне Дивеев принял участие в единственной игре в составе ЦСКА за Суперкубок России против "Зенита". Футболист не смог завершить ее из-за повреждения и был заменен после первого тайма. По итогам медобследования у него была диагностирована серьезная травма голеностопа. Дивеев был прооперирован в одной из клиник Германии.


ЦСКА Дивеев Травмы
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