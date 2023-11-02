– Сыграю ли в этом году? Нет, – цитирует 24-летнего футболиста Sport24.
В нынешнем сезоне Дивеев принял участие в единственной игре в составе ЦСКА за Суперкубок России против "Зенита". Футболист не смог завершить ее из-за повреждения и был заменен после первого тайма. По итогам медобследования у него была диагностирована серьезная травма голеностопа. Дивеев был прооперирован в одной из клиник Германии.
Защитник ЦСКА Дивеев: сыграю ли в этом году? Нет
Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев подтвердил, что в 2023 году больше не сыграет в официальном матче.
Фото: ПФК ЦСКА