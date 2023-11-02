"Для этого нужно поговорить с тренером вратарей. Сейчас Лещук использовал свой шанс, показал хорошие игры, Шунин тоже показал свой уровень, выручал. Для меня это сложный вопрос. Оба вратаря заслуживают попадания в состав, — приводит слова Лички "РБ Спорт".
"Динамо" сыграет против "Сочи" в рамках 14-го тура чемпионата России. Игра пройдет 6 ноября в 19:30.
В текущем сезоне Антон Шунин сыграл 11 матчей. В них 36-летний голкипер пропустил 16 мячей.
В сезоне 2023/2024 Лещук принял участие в 7 играх. За это время российский вратарь пропустил 9 мячей
"Динамо" находится на четвертом месте в РПЛ, набрав 21 очко в 13 встречах.
Личка: Какой вратарь выйдет в старте в игре с "Сочи"? Это сложный вопрос
Наставник московского "Динамо" Марцел Личка ответил на вопрос, какой вратарь команды выйдет в старте на матч РПЛ против "Сочи".
Фото: ФК "Динамо"