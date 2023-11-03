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Бушманов: не думаю, что "Спартаку" нужно увольнять Абаскаля

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кс-защитник московского ЦСКА и "Крыльев Советов" Евгений Бушманов заявил, что "Спартаку" не нужно увольнять своего главного тренера Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"
"Нужно ли увольнять Абаскаля? Не думаю, но вопросы к нему есть. В последних играх "Спартак" не играет в полную мощь. Кажется, состав команды способен на большее", — передает слова Бушманова "РБ Спорт".

Абаскаль возглавил "Спартак" летом 2022 года. В первом матче под руководством нового наставника красно-белые проиграли "Зениту" в матче за Суперкубок России со счетом 4:0. В сезоне-2022/2023 москвичи заняли третье место.

Сейчас "Спартак" находится на седьмом месте. Подопечные Гильермо Абаскаля сумели набрать 20 очков за 13 туров РПЛ.


Спартак Абаскаль Бушманов
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