"Никакой паники от последних потерь очков в чемпионате нет. Мы разобрали те игры, сделали выводы и готовимся дальше", — передает слова Агкацева "Известия".
Сейчас "Краснодар" занимает первое место в РПЛ, набрав 28 очков за 13 матчей. "Зенит" является ближайшим преследователем. Сине-бело-голубые набрали 26 очков.
В этом сезоне Агкацев сыграл 6 матчей в Кубке России. В них 21-летний голкипер пропустил 9 мячей. 2 раза он оставил ворота "сухими".
Вратарь "Краснодара" Агкацев: у нас нет никакой паники от последних потерь очков в чемпионате
Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев поделился своим мнением о борьбе за первое место в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"