– С самого начала чемпионата "Динамо" не удается хорошо проводить концовки и вторые таймы. Не знаю, с чем это связано, но это уже системные ошибки в работе команды и тренера. На протяжении всего первого круга одна и та же ошибка. Какие-то корректировки вносятся, но не срабатывают каждый матч. Если команда будет уверенно проводить концовки матчей и хорошо обороняться, то "Динамо" сможет занять место в верхней части таблицы, – цитирует Граната "РБ Спорт".
6 ноября "Динамо" в гостях упустило победу над "Сочи" в рамках 14-го тура РПЛ. Встреча на сочинском стадионе "Фишт" завершилась со счетом 3:3 (1:3). "Бело-голубые" вели с преимуществом в два мяча к 62-й минуте, но пропустили два гола после перерыва и потеряли 2 очка. По итогам 14 сыгранных туров команда Марцела Лички набрала 22 очка и расположилась на 5-й строчке в таблице чемпионата России. В ближайшем туре "Динамо" дома встретится с "Оренбургом".
Гранат: "Динамо" не удается хорошо проводить концовки и вторые таймы. Это системные ошибки в работе команды и тренера
Экс-защитник московского "Динамо" Владимир Гранат оценил игру московской команды в последних матчах РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"