- Во втором тайме упростили игру. Нужно было более логично завершать атаки. Поле было тяжелое, это не секрет, но оно одинаковое для обеих команд. Тем не менее на нем можно было созидать. В первом тайме упустили свои моменты. У нас хорошая серия без поражений, но сегодня нам победы в этой встрече не хватило.
Сегодня, 11 ноября, московский ЦСКА в гостевой встрече в рамках пятнадцатого тура российской Премьер-лиги сыграл вничью с "Факелом". Встреча проходила в Воронеже и завершилась со счетом 1:1. По итогам матча "армейцы" набрали 25 очков и занимают на данный момент третье место в турнирной таблице текущего розыгрыша чемпионата России. Отметим, подопечные Владимира Федотова не знают поражений уже на протяжении 10 туров кряду. В этом отрезке у "армейцев" три победы и семь ничейных результатов.
Источник: "Матч ТВ"
Федотов: во втором тайме упростили игру, нужно было более логично завершать атаки
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча 15-го тура РПЛ против "Факела" (1:1).
Фото: "СЭ"