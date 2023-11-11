"Удивлен, что дали лучшего. Когда три мяча пропускаешь, это нонсенс, первый раз такое вижу. У нас особо моментов не было, у них были, мы проиграли. По делу, думаю", - цитирует Помазуна "Матч ТВ".
Матч 15-го тура чемпионата России, в котором "Крылья Советов" принимали на своем поле принимали екатеринбургский "Урал", завершился со счетом 3:1. Это поражение стало для уральцев четвертым подряд в РПЛ. А безвыигрышная серия команды Помазуна в чемпионате России достигла 10 игр. Последняя победа была одержана над "Балтикой" (1:0) 19 августа во встрече пятого тура.
Помазун - о награде лучшему игроку матча: когда три мяча пропускаешь, это нонсенс, первый раз такое вижу
Вратарь "Урала" Илья Помазун прокомментировал приз лучшему игроку матча 15-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (1:3).
Фото: ФК "Урал"