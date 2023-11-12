— Конкуренцию он проиграл не парагвайцу Алексису Дуарте, а Срджану Бабичу. Где вы видели двух левоногих центральных защитников? Не будем говорить кто хуже, а кто лучше, но на данный момент тренер видит такую связку центральных защитников, ему виднее.
29-летний Георгий Джикия выступает за московский “Спартак” с лета 2017 года. Его действующее соглашение с красно-белыми рассчитано до июня 2024 года. В нынешнем сезоне защитник сборной России принял участие в девяти матчах своей команды. Он не сумел отметиться результативными действиями.
27-летний Срджан Бабич перешел в московский “Спартак” в августе. Он провел за красно-белых десять матчей и забил два гола.
Источник: RT
Тихонов: Джикия проиграл конкуренцию не Дуарте, а Бабичу
Бывший футболист московского “Спартака” Андрей Тихонов выразил мнение о том, что капитан красно-белых Георгий Джикия проиграл конкуренцию за место в основе клуба защитнику Срджану Бабичу.
Фото: ФК "Спартак"