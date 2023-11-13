Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сокол
18:30
Арсенал ТулаНе начат

Алип: сборную Сан-Марино многие недооценивают - не знаю почему

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Центральный защитник "Зенита" Нуралы Алип поделился мнением о предстоящих играх сборной Казахстана отбора на Евро-2024.
Фото: ФК "Зенит"
"Самый тяжёлый матч будет сначала с Сан-Марино. Эту сборную многие недооценивают — не знаю, почему. С ними будет тяжёлый матч. Дальше будет матч со Словенией. Там уже настраиваться не надо — все и так будут настроены на все сто процентов", — цитирует Алипа "Чемпионат".

В данный момент сборная Казахстана находится на третьем месте в группе H отбора на Евро 2024. Команда Алипа набрала 15 очков в 8 матчах. Национальную команду опережают Дания и Словения. У обеих команд 19 очков.

Сборная Казахстана сыграет свои матчи 17 и 20 ноября.

В текущем сезоне Алип принял участие в 19 играх. Защитник не отличился голевыми действиями.

Сборная Казахстана Сборная Сан-Марино Сборная Словении Алип Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится