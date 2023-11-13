"Самый тяжёлый матч будет сначала с Сан-Марино. Эту сборную многие недооценивают — не знаю, почему. С ними будет тяжёлый матч. Дальше будет матч со Словенией. Там уже настраиваться не надо — все и так будут настроены на все сто процентов", — цитирует Алипа "Чемпионат".
В данный момент сборная Казахстана находится на третьем месте в группе H отбора на Евро 2024. Команда Алипа набрала 15 очков в 8 матчах. Национальную команду опережают Дания и Словения. У обеих команд 19 очков.
Сборная Казахстана сыграет свои матчи 17 и 20 ноября.
В текущем сезоне Алип принял участие в 19 играх. Защитник не отличился голевыми действиями.
Алип: сборную Сан-Марино многие недооценивают - не знаю почему
Центральный защитник "Зенита" Нуралы Алип поделился мнением о предстоящих играх сборной Казахстана отбора на Евро-2024.
Фото: ФК "Зенит"