- Уткин немного приболел, у него вирус. Надеюсь, что Даниил будет готов к следующему матчу "Ростова". Но это зависит от того, как будет протекать его болезнь, как он выздоровеет. Надеюсь, что он скоро восстановится и уже тренерский штаб решит по его состоянию, - передает слова Бердышева Metaratings.ru.
Ранее пресс-служба сборной России опубликовала информацию, что полузащитник "Ростова" Даниил Уткин пропустит тренировочный сбор национальной команды из-за ОРВИ. 20 ноября сборная России сыграет в Волгограде со сборной Кубы. 26 ноября "Ростов" сыграет на своем поле с "Пари НН" в рамках 16 тура Российской премьер-лиги.
Агент Уткина: надеюсь, Даниил скоро восстановится и будет готов к следующему матчу "Ростова"
Агент полузащитника "Ростова" и сборной России Даниила Уткина Тимофей Бердышев рассказал о его состоянии.
Фото: ФК "Ростов"