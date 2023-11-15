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Канчельскис: чтобы двигаться вперед, российским футболистам лучше уезжать

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Бывший российский футболист Андрей Канчельскис согласился со словами Василия Березуцкого, посоветовавшего местным игрокам и спортсменам уезжать, чтобы добиться прогресса.
Фото: Getty Images
"Уровень российского футбола не соответствует европейскому. Чтобы двигаться вперед, футболистам лучше уезжать, особенно если есть предложения", — сказал Канчельскис.

Ранее Василия Березуцкого раскритиковали за подобный призыв, припоминая ему то, что бывший футболист уже несколько месяцев живёт в Испании. Подобный посыл про отъезд игроков звучал и из уст главного тренера сборной России Валерия Карпина, и он также, как и Березуцкий, был раскритикован за это в резкой форме.

Источник: "Спорт-Экспресс".

Канчельскис
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