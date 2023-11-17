"С приходом Наира Тикнизяна, Эдуарда Сперцяна и Эдгара Севикяна сборная преобразилась. Их появление очень повлияло на команду. Рад, что ребята согласились выступать за сборную Армении", — приводит слова Оганесяна ODDS.
Ранее все названные футболисты приняли решение выступать за сборную Армении, а не за команду России.
Армения выступает в группе D отбора на Евро-2024. Команда занимает 4-е место, набрав 7 очков в 6 матчах. Завтра, 18 ноября, армяне сразятся с Уэльсом. Начало - 17:00 (мск).
Оганесян: с приходом Тикнизяна, Сперцяна и Севикяна сборная Армении преобразилась
Экс-тренер московского "Локомотива" Саркис Оганесян рассказал, как изменилась сборная Армении с приходом игроков из РПЛ Тикнизяна, Сперцяна и Севикяна.
Фото: ФК "Локомотив"