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Оганесян: с приходом Тикнизяна, Сперцяна и Севикяна сборная Армении преобразилась

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Экс-тренер московского "Локомотива" Саркис Оганесян рассказал, как изменилась сборная Армении с приходом игроков из РПЛ Тикнизяна, Сперцяна и Севикяна.
Фото: ФК "Локомотив"
"С приходом Наира Тикнизяна, Эдуарда Сперцяна и Эдгара Севикяна сборная преобразилась. Их появление очень повлияло на команду. Рад, что ребята согласились выступать за сборную Армении", — приводит слова Оганесяна ODDS.

Ранее все названные футболисты приняли решение выступать за сборную Армении, а не за команду России.

Армения выступает в группе D отбора на Евро-2024. Команда занимает 4-е место, набрав 7 очков в 6 матчах. Завтра, 18 ноября, армяне сразятся с Уэльсом. Начало - 17:00 (мск).

Сборная Армении Оганесян Тикнизян Севикян Сперцян Пари НН Краснодар Локомотив
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