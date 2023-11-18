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Лещук: верю, что "Зенит" не станет чемпионом. Все когда-то заканчивается

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Вратарь "Динамо" Игорь Лещук считает, что "Зенит" может потерять чемпионство по итогам нынешнего сезона.
Фото: ФК "Динамо"
"Верю, что "Зенит" не станет чемпионом. Почему нет? Все может быть. Ведь было уже такое. Все когда-то заканчивается. Возможно, в этом году увидим другого чемпиона", — сказал Лещук.

Отметим, что команда из Санкт-Петербурга побеждает в чемпионате России последние пять лет. После половины сезона нынешнего "Зенит" с 30 очками занимает в турнирной таблице второе место. На первом идёт "Краснодар", у которого 32 очка.

Источник: "Чемпионат".

Лещук Зенит Динамо
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